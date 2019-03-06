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Galatasaray'da 3 futbolcu Antalyaspor maçında ilk 11'e dönüyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor maçı öncesi kadroyu değiştiriyor.

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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray, bu maça odaklanmış durumda.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde yaşanan kaybın ardından zirve ile arasında 8 puanlık bir fark oluşan sarı kırmızılılar hata yapmak istemiyor.

Özellikle iç sahada oldukça iyi bir istatistiğe sahip olan Galatasaray deplasmanda da puan kaybını minimuma çekme amacında.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ki performanstan memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim; oyuncularını ciddi şekilde uyarırken, özellikle orta alandaki isimlerden rakibi daha önde karşılamalarını istiyor.

Cezasını tamamlayan Mariano ile birlikte geçtiğimiz hafta oyuna sonradan giren Mbaye Diagne'nin Antalyaspor mücadelesine ilk 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılırken, Terim'in Emre Akbaba'ya da formayı teslim etmesi bekleniyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanına takım ile birlikte olması adına götürülen ve karşılaşmayı tribünden takip eden Fernando'dan gelecek habere göre orta alanda değişikliğe gidilebileceği de gelen haberler arasında.

(beinsports)

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