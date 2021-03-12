Galatasaray'da 3 futbolcunun daha bileti kesildi

12 Mart 2021 Cuma 11:59 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 11:59

Galatasaray'da Younes Belhanda ile yollar sürpriz bir şekilde ayrıldı. Faslı futbolcunun sözleşmesi tek taraflı feshedildi.

D'AVLIA'NIN FUTBOLCULARIYLA YOLLAR AYRILACAK İDDİASI

Oyuncunun menajeri William D'Avila ile Galatasaray arasındaki iplerin tamamen koptuğu da gelen bilgiler arasında. İddialara göre, Galatasaray bu menajerin oyuncularıyla bir bir yolları ayıracak.

ETEBO VE OZORNWAFOR DA GÖNDERİLECEK

Belhanda'nın ardından William D'Avila oyuncusu olan Oghenekaro Etebo ve Valentine Ozornwafor da gönderilecek. Asıl şok ise sezon sonu olacak. İşte sarı-kırmızılı takımla ilgili konuşulan o haberin ayrıntıları...

ASIL BOMBA İSE ONYEKURU

Galatasaray'da asıl kopma noktası performansı iyice düşen Nijeryalı Henry Onyekuru ile yaşanabilir.

D'Avila'nın oyuncusu olan Henry Onyekuru'da şu an belirsizlik hakim. Monaco'dan kiralanan Onyekuru'nun sözleşmesinde geçerli 4.3 milyon Euro satın alma maddesi zorunlu değil.

ARKADAŞLARI 'TAKIM OYUNUNU BOZUYOR' DİYE ELEŞTİRMEYE BAŞLADI

Arkadaşlarının "Takım oyununu bozuyor" diyerek eleştirmeye başladığı Nijeryalı yıldız, 7 maçtır suskun. Performansında değişiklik olmaması halinde Onyekuru ile devam edilmeyeceği yönetimde konuşulmaya başlandı.

SON HAFTALARDA KAÇIRDIĞI GOLLERLE DİKKAT ÇEKİYOR

İlk 2 maçında 3 gol atan 23 yaşındaki oyuncu, son haftalarda kaçırdığı gollerle yaşanan puan kayıplarında öne çıkan isimlerden oldu.

Ocak 2018'de başkan seçilen Mustafa Cengiz, 7 transfer dönemi gördü ve en çok işi William D'Avila isimli menajerle yaptı. Badou Ndiaye'nin Stoke City'ye satılmasını sağlayan D'Avila sonraki süreçte Garry Rodrigues'i Suudi Arabistan'a götürürken Onyekuru, Ozornwafor ve Etebo'yu getirdi.

(Sabah)