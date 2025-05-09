Galatasaray'da 4 futbolcu ceza sınırında

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde geride kalan 32 maçta 26 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 83 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde girdi.

Bordo-mavili ekip ise 32 karşılaşmada 12 galibiyet, onar beraberlik ve yenilgi yaşadı. Karadeniz temsilcisi, topladığı 46 puanla 8. sırada yer aldı.

İLK YARIDAKİ MAÇI GALATASARAY ALDI

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 16. haftasında İstanbul'da oynanan maçı 4-3 kazandı.

RAMS Park'taki müsabakada oldukça çekişmeli geçti. Sarı-kırmızılı takımın Dries Mertens, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi ile bulduğu gollere Trabzonspor Ozan Tufan (2) ve Simon Banza ile karşılık verdi.

Galatasaray, müsabakayı genç oyuncu Ali Şahin Yılmaz'ın 90+8. dakikada kendi kalesine attığı golle 4-3 galip tamamladı.

DÖRT GÜN SONRA TEKRAR

İki takım, yarınki müsabakadan 4 gün sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de yarın kozlarını paylaşacak Trabzonspor ile Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçına çıkacak.

GÖZLER BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇINDA

Sarı-kırmızılı camia, Süper Lig'de şampiyonluğu ilan edebilmek için bu akşam yapılacak RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçını takip edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakada sarı-lacivertli ekip yenilmesi durumunda Galatasaray'a şampiyonluk için Trabzonspor deplasmanından alınacak 1 puan yeterli olacak. Fenerbahçe, Başahşehir ile berabere kalırsa sarı-kırmızılılar şampiyonluğunu ilan edebilmek için 3 puana ihtiyaç duyacak.

SON 6 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, çıktığı son 6 resmi karşılaşmada rakiplerine boyun eğmedi.

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezonki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray, bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u 5-1, Net Global Sivasspor'u ise 4-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 yendi.

Söz konusu müsabakalarda 20 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

SAVUNMA VE HÜCUMDA LİGİN EN İYİSİ

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan haftaların en iyi hücum ve savunma performansını sergiledi.

Sarı-kırmızılı ekip, 32 karşılaşmada 82 gol atıp, 31 gol yedi. "Cimbom" bu performansla ligin en fazla gol atan ve en az gol yiyen takımı oldu.

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Süper Lig'de dış sahadaki son 26 maçın tamamında rakip fileleri havalandırmayı başardı. Galatasaray, söz konusu süreçte 70 kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Galatasaray, yarınki maçta da gol atabilirse Süper Lig tarihinde üst üste 27 deplasman maçında tabelayı değiştiren ilk takım olacak.

DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da 4 futbolcu, Trabzonspor müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Dries Mertens ve Gabriel Sara, yarın sarı kart görmeleri durumunda 36. haftadaki Bellona Kayserispor maçında oynayamayacak.

GALATASARAY TAM KADRO

Sarı-kırmızılı ekipte kritik müsabaka öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Sakat ve cezalı oyuncusu olmayan Galatasaray, Trabzonspor maçına tam kadro çıkacak.

GOLE EN YAKIN OYUNCU OSİMHEN

Galatasaray'ın yarınki müsabakada en önemli gol ayağı yine Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen olacak.

Kariyerindeki en golcü sezonunu geçiren Osimhen, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 37 resmi müsabakada 33 kez fileleri havalandırdı. Ligde 27 maçta 24 gol atarak gol krallığı yarışında zirvede bulunan yıldız santrfor, yarınki karşılaşmada Galatasaray adına en ileride gol arayacak.

SON HAFTALARIN GOLCÜSÜ TORREİRA

Sarı-kırmızılı ekibin Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, son maçlarda attığı gollerle dikkati çekiyor.

Mario Lemina'nın takıma katılmasının ardından hücum bölgesine daha rahat giden Torreira, son 7 resmi maçın 5'inde fileleri havalandırdı.

Torreira, ligde Beşiktaş, Sipay Bodrum FK, ikas Eyüpspor ve Net Global Sivasspor ile Türkiye Kupası'ndaki TÜMOSAN Konyaspor maçlarında birer kez gol sevinci yaşadı. Kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan 29 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor maçında da skorer kimliğini sürdürmeye çalışacak.