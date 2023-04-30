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Spor

Galatasaray'da 4 isim sınırda

Süper Lig'in 32. haftasında derbide deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray'da 4 isim kart sınırında bulunuyor.

30 Nisan 2023 Pazar 11:21 - Güncelleme:
Galatasaray'da 4 isim sınırda
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Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

4 İSİM KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey, Sergio Oliveira, Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş derbisinde forma giymesi ve karşılaşmada sarı kart görmesi halinde gelecek hafta Nef Stadı'nda oynanacak Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düşerek forma giyemeyecek.

GALATASARAY'IN PERFORMANSI

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 29 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalardan 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 70 puanla 1. sırada yer aldı.

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