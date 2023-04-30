Galatasaray'da 4 isim sınırda

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

4 İSİM KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey, Sergio Oliveira, Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş derbisinde forma giymesi ve karşılaşmada sarı kart görmesi halinde gelecek hafta Nef Stadı'nda oynanacak Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düşerek forma giyemeyecek.

GALATASARAY'IN PERFORMANSI

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 29 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalardan 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 70 puanla 1. sırada yer aldı.