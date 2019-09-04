Galatasaray'da 6 futbolcu Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu. Galatasaray'da Ahmet Çalık, Martin Linnes, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba ve Emre Taşdemir, Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı.

Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği Şampiyonlar Ligi kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Fernando Muslera, Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Seri, Selçuk İnan, Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Sofiane Feghouli, Nzonzi, Lemina, Adem Büyük, Emre Mor, Andone, Radamel Falcao