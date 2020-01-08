08.01.2020 15:17 - Güncelleme: 08.01.2020 15:21

TM Dijital Haber Merkezi

Devre arası transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olan Galatasaray’da Onyekuru, Sekidika ve Saracchi kadroya katılırken, takımda 6 futbolcunun eşyalarını topladığı belirtildi.

BABEL - YUTO - MARİANO - EMRE MOR - EMRE TAŞDEMİR VE JİMMY DURMAZ GİDİYOR

Sezon başında Fulham’dan bedavaya alınan, Fatih Terim’in en fazla güvendiği isimlerin başında gelen Babel’in Ajax’la el sıkıştığı bildirilirken, Nagatomo ve Mariano’nun da İstanbul’dan ayrılacakları öğrenildi. Bu 3 oyuncunun haricinde Championship ekipleriyle flört halinde olan Emre Mor’un da çok yakın bir zaman içerisinde Galatasaray’dan ayrılacağı ifade edilirken, Emre Taşdemir ile Jimmy Durmaz’ın da bazı Süper Lig takımlarıyla görüşme halinde oldukları kaydedildi.

BELHANDA VE N'ZONZİ'DE FLAŞ GELİŞMELER OLABİLİR

Kayserispor ve Denizlispor’la dirsek temasında olan Emre Taşdemir – Jimmy Durmaz ikilisinin hangi takımları tercih edecekleri merak konusu olurken, Galatasaray’daki değişimin Belhanda ve N'Zonzi'yle devam edeceği bildirildi. Affedilmesi gündeme gelen N'Zonzi'nin dev kulüplerle görüşmeler yaptığı yazılıp çizilirken, yönetimin orta sahaya takviye yapması halinde Fransız futbolcuyla da yolların ayrılacağı anlaşıldı.