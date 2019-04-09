Galatasaray'da 7 futbolcunun kaderi belli oldu

Galatasaray kiralık olarak oynayan ve sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan futbolcuların son durumları 7 hafta sonraya kaldı.

"ŞU ANDA TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMİYORUZ"

Sarı kırmızılı kulüple 2 ay sonra kontratları bitecek olan Selçuk İnan, Linnes ve Sinan Gümüş görüşmeleri sezon sonuna kalırken, Galatasaraylı yönetimin şu ana kadar hiçbir oyuncuyla transfer konularını konuşmadığı belirtildi. Fatih Terim’in raporuna göre harekete eden İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar’ın takımdaki yıldız futbolculara gelen teklifleri geri çevirdikler öğrenilirken, özellikle Hanedar’ın kendisiyle bağlantı kuran menajerlere ‘Şu anda kati suretle transfer görüşmesi yapmıyoruz, şampiyonluk yolunda olduğumuz için oyuncularımızın kafalarının karışmasını istemiyoruz eğer istekliyseniz sezon sonunda görüşebiliriz’ dediği anlaşıldı.

Takımda kiralık olarak oynayan Onyekuru, Mitroğlou, Ndiaye ve Semih Kaya isimlerinde de henüz somut adım atmayan Galatasaray, bu futbolcuların akıbetleri konusunda Everton, Marsilya, Stoke City gibi kulüplerle bağlantı kurmadı.