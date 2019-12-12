Galatasaray’da 7’nci sakat Michael Seri
Galatasaray’da Emre Akbaba, Florin Andone, Christian Luyindama, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Adem Büyük sakatlıkları nedeniyle PSG maçının kadrosunda yer almazken, Parc de Prince’deki mücadelenin 40. dakikasında Neymar’la girdiği ikili mücadelede sakatlanan Seri de oyuna devam edemedi.
- Star Spor
Fildişi Sahilli oyuncunun durumu yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak. Aslan’da Martin Linnes, Jimmy Durmaz, Ahmet Çalık, Taylan Antalyalı ve Emre Taşdemir de statü gereği kadroda yer almadılar.
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