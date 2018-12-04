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Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'a 'istifa et' tepkisi

Galatasaray'da ilginç şeyler oluyor. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın Beşiktaş derbisinden sonra kulüpleri barışa davet etmesi, kendi camiasından büyük tepki gördü.

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Beşiktaş maçı sonrası konuşulan olay! Galatasaray'da ilginç şeyler oluyor. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın Beşiktaş derbisinden sonra kulüpleri barışa davet etmesi, kendi camiasından büyük tepki gördü.

Albayrak daha sonraki sosyal medya mesajlarında düzeltme yapmaya çalışsa da sarı-kırmızılı kulüp taraftar ve üyeleri tepkilerini göstermeye devam etti. Bu isimlerden biri de Mustafa Cengiz'in danışmanı olarak kulüpte işe başlayan, görevine devam edip etmediği duyurulmayan İlker Canalp oldu.

Twitter'da "peynirgemisi" isimli hesabı yöneterek Galatasaray'da işe başlayan Canalp'in, Albayrak için "Sn. Albayrak basın sözcüğü görevinden istifa etmelidir" şeklinde yazması dikkat çekti. Albayrak'ın buna karşı nasıl bir tepki vereceği merak ediliyor.

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