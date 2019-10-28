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Ligde kötü bir dönem geçiren ve 9 hafta sonunda 13 puan toplayan Galatasaray’da tüm camiaya Fatih Terim’in kısa vadeli operasyonunu merak ederken, tecrübeli teknik adamın kadroda 4-5 futbolcunun kesik yiyeceğini açık açık belirtmesi dikkatlerden kaçmadı. Dün akşam oynanan Beşiktaş derbisini neredeyse pozisyon bulamadan bitiren ve Belhanda, Mariano, Marcao, Feghouli’den yine beklenen verimi alamayan Fatih Terim’in Ç.Rizespor karşısında üstünü çizdiği oyuncularına şans vermesi beklenmezken, Galatasaray’ın bu maçla ara yüzünü değiştireceği ifade edildi.

ABDURRAHİM ALBAYRAK GEÇTİĞİMİZ SEZON TARTIŞMA YARATAN AÇIKLAMALAR YAPIYORDU

Geçtiğimiz sezon kazanılan ya da kaybedilen maçlardan sonra sık sık basın mensuplarının karşısına geçen Abdurrahim Albayrak’ın uzun süredir Süper Lig maçlarının ardından herhangi bir açıklama yapmaması kafalarda soru işareti bıraktı. 22 Ekim’de Real Madrid karşılaşmasından sonra 1-0’ın analizinde bulunan ve Falcao’nun sakatlığı hakkında bilgi veren Albayrak’ın dün derbi sonrası sessizliğini bozmadığı görülürken, Galatasaray yönetiminin ‘suspus’ tavrının Fatih Terim’i gerçekten rahatsız ettiği bildirildi.