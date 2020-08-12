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Spor

Galatasaray'da Abdussamed Karnuçu 3 yıllık imza attı

Galatasaray alt yapısından yetiştirdiği oyuncusu Abdussamed Karnuçu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Karnucu, 'çok çalışacağımın sözünü veriyorum' dedi.

IHA12 Ağustos 2020 Çarşamba 23:53 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 23:53
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Galatasaray’ın sözleşmesini uzattığı genç futbolcu Abdussamed Karnuçu, kendisini desteleyen Teknik Direktör Fatih Terim ve sarı-kırmızılı camiaya teşekkür etti ve çok çalışacağının sözünü verdi.

Galatasaray ile sözleşmesini uzatan 20 yaşındaki futbolcu Abdussamed Karnuçu, sosyal medya hesabından bununla ilgili paylaşım yaptı. 7 yıl önce kapasından içeri girdiği Galatasaray ile sözleşmesini 3 yıl uzattığı belirten genç futbolcu, "Başta Fatih Terim hocam olmak üzere beni destekleyen büyük Galatasaray camiasına teşekkürlerimi sunuyor ve çok çalışacağımın sözünü veriyorum" dedi.

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