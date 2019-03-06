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Galatasaray'da açılan davalar can sıkıyor

Maddi açıdan tutumlu gitmeye çalışan Aslan’da açılan davalar canları sıktı. Eski koç Oktay Mahmuti tam 1.1 milyon dolar talep ederken, Fenerbahçe’ye giden Sinan Güler de 286 bin dolarlık alacağını bekliyor.

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UEFA’NIN getirdiği Finansal Fair Play kriterleri yüzünden futbolda son derece tedbirli gitmeye çalışan Galatasaray Yönetimi, amatör şubelerdeki davalar yüzünden başka sorunlarla da uğraşıyor. Özellikle Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nda zamanında yapılamayan ödemeler yüzünden Sarı-Kırmızılılar adeta mahkemelerden çıkamıyor. Şu anda kulübe açılmış 33 dava var. Ayrıca CAS’taki dosyalar da kulübün canını sıkan bir başka konu. Sürekli ödeme anlaşmaları yapılıyor.
 
YASAL FAİZ DE İŞLEYECEK
 
Sarı-Kırmızılı takımdan ayrılan hemen hemen herkes. alacaklar yüzünden kulübe dava açtı. Eski koç Oktay Mahmuti, 1.1 milyon dolarla G.Saray’dan en fazla para talep eden isim konumunda bulunuyor. Cim-Bom’dan ayrıldıktan sonra ezeli rakip Fenerbahçe’nin yolunu tutan tecrübeli oyuncu Sinan Güler de 286 bin dolar istiyor. Bu isimler haricinde yabancı oyuncular ve birçok menajerlik şirketi, kulübün kapısına dayanmış durumda. Ayrıca işleyen yasal faizler de olayın bir başka boyutu...
 
ÇOK SIKINTILI BİR DÖNEM
 
Galatasaray Yönetimi, şu anda yargıda bulunan davaların tamamını kaybetmesi halinde yaklaşık 5.1 milyon dolar ödemek zorunda kalacak. Bu rakam da aşağı yukarı 27.5 milyon Türk Lirası’na denk geliyor. İşin kötü tarafı bu ödemeler sadece basketbolla sınırlı kalmayacak. Diğer şubelerde de kulübe açılmış birçok dava olduğu öğrenildi. Amatör şubeler için vergi yasası çıktı. Ancak davalar, kulüplerin elini rahatlatan yasadan önce açıldı. Aslan’ı oldukça sıkıntılı bir dönem bekliyor.
 
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