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Spor

Galatasaray'dan Adam Gnezda Cerin çıkarması!

Spor Toto Süper Lig'de yoluna lider olarak devam eden Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına da başladı. Panathinaikos'un genç oyuncusu Adam Gnezda Cerin ile temasa geçildiği iddia edildi.

13 Nisan 2023 Perşembe 14:36 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Adam Gnezda Cerin çıkarması!
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Galatasaray yeni sezonun transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Bu bağlamda gündeme gelen isim ise Adam Gnezda Cerin oldu. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için Galatasaray'ın resmi temaslara başladığı belirtildi.

Panathinaikos'un bu sezon başında transfer ettiği ve 4 yıllık sözleşme imzaladığı Adam Gnezda Cerin, Yunan devinde sergilediği performansla dikkat çekti. Ülke basınında çıkan haberlere göre Galatasaray, Sloven yıldız için girişimlere başladı.

Haber detayında Galatasaray'ın Adam Gnezda Cerin için ciddi olduğu belirtildi. Panathinaikos'un orta saha oyuncusu için 5 milyon euro talep ettiği kaydedildi.

Adam Gnezda Cerin, Yunan ekibiyle bu sezon toplam 34 maça çıktı ve 4 gol, 1 asistlik katkı verdi. Panathinaikos oyuncuyu Nürnberg'den 650 bin euro karşılığında transfer etmişti.

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