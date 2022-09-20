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Spor

Galatasaray'da Adana Demirspor maçı mesaisi başladı

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıklarına başlandı.

IHA20 Eylül 2022 Salı 23:35 - Güncelleme:
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Galatasaray'da bu maçın hazırlıkları başladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00 ve 17.00'de yapacağı antrenmanlarla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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