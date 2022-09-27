İSTANBUL 25°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2022 Salı / 2 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,4973
  • EURO
    17,759
  • ALTIN
    969.998
  • BIST100
    3265.64
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da Adana Demirspor mesaisi devam ediyor
Spor

Galatasaray'da Adana Demirspor mesaisi devam ediyor

Galatasaray, Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA27 Eylül 2022 Salı 18:52 - Güncelleme:
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü Adana Demirspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Koşuyla devam eden idman, pas organizasyonları ve dar alan oyunuyla tamamlandı.

İzinli olan Portekizli futbolcu Sergio Oliveira antrenmana katılmadı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.