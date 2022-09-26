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Spor

Galatasaray'da, Adana Demirspor mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında, lider Adana Demirspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

DHA26 Eylül 2022 Pazartesi 20:59 - Güncelleme:
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma ile başladı. Kuvvet çalışması ile devam eden antrenman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından dar alanda oyunla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Maçı kazanması halinde liderliğe yükselecek olan Galatasaray, maça ayrı bir önem atfediyor.

Milli ara dolayısıyla kısa bir kamp fırsatı yakalayan Galatasaray, antrenmandaki hazır görünümüyle dikkat çekti

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