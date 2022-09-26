Galatasaray'da, Adana Demirspor mesaisi sürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma ile başladı. Kuvvet çalışması ile devam eden antrenman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından dar alanda oyunla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Maçı kazanması halinde liderliğe yükselecek olan Galatasaray, maça ayrı bir önem atfediyor.

Milli ara dolayısıyla kısa bir kamp fırsatı yakalayan Galatasaray, antrenmandaki hazır görünümüyle dikkat çekti