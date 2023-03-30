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Spor

Galatasaray'da Adana Demirspor mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak Galatasaray'da maçın hazırlıkları Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam ediyor.

AA30 Mart 2023 Perşembe 22:56 - Güncelleme:
Galatasaray'da Adana Demirspor mesaisi sürüyor
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Cumartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Bu arada sarı-kırmızılılar, antrenman sonrasında birlikte iftar yaptı. İftara, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, teknik direktör Okan Buruk, teknik heyet ve futbolcular katıldı.

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