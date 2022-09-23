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Spor

Galatasaray'da, Adana mesaisi sürüyor

Süper Lige yıldız transferleri ile damga vuran Galatasaray, 8.hafta karşılaşmasında ligin lideri konumundaki Adana Demirspor'a konuk olacak.

AA23 Eylül 2022 Cuma 12:46 - Güncelleme:
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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık gerçekleştirildi.

Fiziksel olarak güç, dayanıklılık ve hıza yönelik uygulamalarla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması üzerinde durdu. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik ağırlıklı bir çalışma yapıldı.

Milli takımlarda bulunan oyuncuların katılmadığı idmana altyapılardan bazı oyuncular alındı.

Çalışmayı sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk de izledi.

Galatasaray, milli maç arasında yarın Süper Lig takımlarından İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak.

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