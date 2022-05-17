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Spor

Galatasaray'da adaylar birleşti! Dursun Özbek seçime giriyor

Galatasaray'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde aday Metin Öztürk, eski başkan Dursun Özbek başkanlığında birleşme kararı aldı.

DHA17 Mayıs 2022 Salı 23:30 - Güncelleme:
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Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Dursun Özbek ve Metin Öztürk, seçime tek liste girecek.

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde hareketli saatler yaşanıyor. Daha önce aday olmayı düşünmediğini ifade eden Dursun Özbek, Metin Öztürk ile birlikte seçime girme kararı aldı. Özbek'in başkan olacağı yönetim kurulunda Metin Öztürk'ün de 2'nci başkan olacağı öğrenildi.

Yarın yapılacak adaylık açıklamasının ardından yönetim kurulu listesi, cuma günü divan kurulu başkanlığına teslim edilecek.

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