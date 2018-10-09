Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'da Ahmet Çalık kayıp

Galatasaray'da 2016-17 sezonunun devre arasında stoper eksiğini çözmek için transfer edilen Ahmet Çalık adeta yok oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sarı-kırmızılı takıma geldiği dönemde 5 milyon Euro piyasa değeri olan 24 yaşındaki futbolcunun değeri 1 milyon Euro'ya kadar indi. 

Geçen sezon ligde sadece 4 maçta toplam 97 dakika süre alabilen Ahmet, bu sezona da yedek kulübesinde başlarken, 2. hafta Göztepe maçıyla birlikte süre almaya başladı ve 3 maç 90'ar dakika sahada kaldı. 

Genç futbolcu Trabzonspor deplasmanında yaşanan 4-0'lık hezimet sonrası tekrar yedek kulübesine çekildi.

(Yeni Şafak)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dacia´nın ülkemizde en sevilen modeli Duster´ı test ettik

Dacia´nın ülkemizde en sevilen modeli Duster´ı test ettik

Dünyanın en güçlü 10 hava kuvvetleri

Dünyanın en güçlü 10 hava kuvvetleri

Bu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayın

Bu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayın

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA