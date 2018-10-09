Galatasaray'da Ahmet Çalık kayıp
Galatasaray'da 2016-17 sezonunun devre arasında stoper eksiğini çözmek için transfer edilen Ahmet Çalık adeta yok oldu.
Sarı-kırmızılı takıma geldiği dönemde 5 milyon Euro piyasa değeri olan 24 yaşındaki futbolcunun değeri 1 milyon Euro'ya kadar indi.
Geçen sezon ligde sadece 4 maçta toplam 97 dakika süre alabilen Ahmet, bu sezona da yedek kulübesinde başlarken, 2. hafta Göztepe maçıyla birlikte süre almaya başladı ve 3 maç 90'ar dakika sahada kaldı.
Genç futbolcu Trabzonspor deplasmanında yaşanan 4-0'lık hezimet sonrası tekrar yedek kulübesine çekildi.
(Yeni Şafak)
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