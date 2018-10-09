Galatasaray'da Ahmet Çalık kayıp

Sarı-kırmızılı takıma geldiği dönemde 5 milyon Euro piyasa değeri olan 24 yaşındaki futbolcunun değeri 1 milyon Euro'ya kadar indi.

Geçen sezon ligde sadece 4 maçta toplam 97 dakika süre alabilen Ahmet, bu sezona da yedek kulübesinde başlarken, 2. hafta Göztepe maçıyla birlikte süre almaya başladı ve 3 maç 90'ar dakika sahada kaldı.

Genç futbolcu Trabzonspor deplasmanında yaşanan 4-0'lık hezimet sonrası tekrar yedek kulübesine çekildi.

(Yeni Şafak)