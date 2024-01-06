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Spor

Galatasaray'da alacaklar ödendi!

Galatasaray'da oyunculara olan borçlar locaların satışından elde edilen gelirle başladı. Sarı kırmızılılar sonrasında UEFA'ya 15 Ocak'ta borçsuzluk belgesi verecek.

Sabah6 Ocak 2024 Cumartesi 10:58 - Güncelleme:
Galatasaray'da alacaklar ödendi!
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Galatasaray'da son günlerde ekonomik sorunlarla ilgili birçok iddia gündeme gelirken, sarı-kırmızılı yöneticiler bu konuya son noktayı koydu.

SORUN ÇÖZÜLDÜ

Yapılan açıklamada, "Ekonomik olarak bir sorunumuz yok. Bütün ödemeleri yaptık" ifadeleri kullanılırken, kaynak sorununun ise sözleşmesi biten locaların yeniden satışı ile çözüldüğü öğrenildi.

BORÇSUZLUK KAĞIDI ALINACAK

Yönetim, bazı locaların satışını gerçekleştirerek 10 milyon dolarlık (298.4 milyon TL) bir kaynak sağladı. Buradan gelen parayla da futbolcuların ödemeleri yapılmaya başlandı. 15 Ocak'a kadar UEFA'ya borçsuzluk kağıdı vermek zorunda olan Galatasaray'ın, ödemelerin yapılması ile borçsuzluk kağıdını almasının önünde bir engel kalmadı.

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