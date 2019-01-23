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Galatasaray'da Alan transferi de yattı

Brezilyalı golcü Alan ile her konuda anlaşmaya varan ve Çin kulübünün cevabını bekleyen Galatasaray büyük bir şok yaşadı.

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Galatasaray'da Alan transferinde büyük bir şok yaşanıyor! Brezilyalı golcü Alan ile her konuda anlaşmaya varan ve Çin kulübünün cevabını bekleyen Galatasaray büyük bir şok yaşadı. Üç gün önce Alan transferini noktalamak için Dubai'ye giden Abdrürrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar, transferi noktalayamadan İstanbul'a dönüyor. BipSpor'un haberine göre; Alan'ın dün gece İstanbul'da olması beklenirken; son dakikada bir pürüz yaşandı ve Albayrak - Hanedar ikilisi Alan transferini noktalayamadan bugün saat 12:30'da İstanbul'a dönmek için uçağa bindi.

GOL MAKİNESİ ALAN

29 yaşındaki Brezilyalı golcü, 3 sezondur Evergrande forması giyiyor. Bu sezon adeta gol makinesi kimliğine bürünen Alan, 22 maçta 27 gole katkı sağladı. 19 gol ve 8 asist ile yıldızlaşan Alan, kariyerinde daha önce Fluminense ve Salzburg formaları giydi.

(Sporx)

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