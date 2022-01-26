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Spor

Galatasaray'da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürdü

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları sürdü.

DHA26 Ocak 2022 Çarşamba 19:57 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 19:57
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda yaptığı iki antrenmanla devam etti.

Sabah antrenmanında futbolcular ısınma hareketlerinin ardından hücum varyasyonları çalıştı. Akşam antrenmanı ise ısınma hareketleri sonrası top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Çalışma üç grup halinde dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.

Milli takım kampındaki Mostafa Mohamed antrenmanlarda yer almadı. Fernando Muslera, Mbaye Diagne ve Alpaslan Öztürk ise günü tedaviyle geçirdi.

Sarı kırmızılı takım, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.

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