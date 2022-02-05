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Spor

Galatasaray'da Alanyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

AA5 Şubat 2022 Cumartesi 19:33 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 19:33
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Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya Lara'da kampta bulunan sarı-kırmızılılar, sabah analiz toplantısı gerçekleştirdi. Sonrasındaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, pas çalışmasının ardından taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Mısır Milli Takımı'nda bulunan Mustafa Muhammed, tedavileri süren Fernando Muslera ile Mbaye Diagne antrenmanda yer almadı.

Yeni transferlerden Erick Pulgar, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Antalya Lara'daki hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, yarınki maç için Alanya'ya hareket etti.

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