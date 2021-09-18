İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Eylül 2021 Cumartesi / 11 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,658
  • EURO
    10,1795
  • ALTIN
    488.028
  • BIST100
    1419.43
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesi 4 eksik
Spor

Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesi 4 eksik

Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek Galatasaray'da, 4 futbolcu forma giyemeyecek.

AA18 Eylül 2021 Cumartesi 09:34 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 09:34
ABONE OL

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Galatasaray'ın geride kalan 4 haftada 2 galibiyet, 2 beraberliği, Akdeniz temsilcisinin ise ikişer galibiyet ve yenilgisine karşılık 6 puanla bulunuyor.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Sakatlıkları süren Arda Turan, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz ile cezası devam eden Marcao, yarınki müsabakada sahadaki yerini alamayacak.

SON 2 MAÇTA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Galatasaray, Süper Lig'deki son 2 resmi maçında 2-0 öne geçmesine rağmen puan kaybetti.

Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ve 4. haftasında Trabzonspor ile mücadele eden sarı-kırmızılı takım, iki rakibi karşısında da 2-0'lık üstünlük yakaladı. Ancak bu üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray, 2 müsabakayı da 2-2 beraberlikle tamamladı.

SON 9 RESMİ MAÇINDA YENİLMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 9 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu sezon 11 resmi maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV ile yaptığı 2 maçı da kaybetti.

Galatasaray, sonrasında UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yaptığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, mağlubiyet yüzü görmediği söz konusu 9 mücadelede 17 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.