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Spor

Galatasaray'da Alanyaspor maçının mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürüyor.

AA22 Kasım 2023 Çarşamba 22:05 - Güncelleme:
Galatasaray'da Alanyaspor maçının mesaisi sürüyor
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam edip, taktik antrenmanla sona erdi.

Galatasaray, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Sarı kırmızılı ekip, 31 puanla ligde 2. sırada yer alırken, Corendon Alanyaspor ise 10 puanla küme hattında 17. olarak yer alıyor.

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