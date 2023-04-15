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Spor

Galatasaray'da Alanyaspor mesaisi başladı

Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıklarına başlandı.

IHA15 Nisan 2023 Cumartesi 15:36 - Güncelleme:
Galatasaray'da Alanyaspor mesaisi başladı
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, yarın saat 17.30'da yapacağı idmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 27 maça çıkan Galatasaray, bunlardan 21 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 66 puanla zirvede yer aldı.

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