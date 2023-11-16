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Spor

Galatasaray'da Alanyaspor mesaisi başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Sarı kırmızılılar, Hatayspor karşılaşmasının ardından 4 günlük izne çıkmıştı.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 23:23 - Güncelleme:
Galatasaray'da Alanyaspor mesaisi başladı
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Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre Atakaş Hatayspor ile 11 Kasım'da karşılaşan sarı-kırmızılı ekipte 4 günlük izin sona erdi.

Galatasaray, Alanyaspor ile yapılacak maç öncesi ilk antrenmanını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirdi. Dinamik ısınmayla başlayıp topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, yarın yapacağı çift idmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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