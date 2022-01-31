Galatasaray'da Alanyaspor mesaisi sürüyor

AA 31 Ocak 2022 Pazartesi 20:24 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 20:24

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını 2 günlük iznin ardından sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanın bir bölümü basına açık tutuldu.

Koşuyla başlayan antrenmanda yardımcı antrenör Jordi Guerrero Costa yönetiminde pozisyon alma ve fiziksel çalışma yapıldı. Üç grup halinde top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde taktik uygulamalar üzerinde durulduğu belirtildi.

Teknik direktör Domenec Torrent, antrenmana yaklaşık yarım saat sonra dahil oldu.

İzinli Sofiane Feghouli, salonda çalışan Alexandru Cicaldau, sakatlıkları süren Alpaslan Öztürk, Fernando Muslera ve Mbaye Diagne'nin yanı sıra Sacha Boey, idmana katılmadı. Alpaslan'ın yarın gidilecek Antalya kampına dahil olacağı kaydedildi.

Mısır Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Mustafa Muhammed de idmanda yer almadı.

Antrenmanı Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı da izledi. İdman öncesinde basın mensupları 35 yaşına giren kaptan Arda Turan'ın doğum günü dolayısıyla pasta kesti.

Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği idmanla devam edecek sarı-kırmızılı takım, öğleden sonra kamp için Antalya'ya gidecek. Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçına kadar çalışmalarını Lara'da sürdürecek.

