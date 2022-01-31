İSTANBUL 7°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2022 Pazartesi / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da Alanyaspor mesaisi sürüyor
Spor

Galatasaray'da Alanyaspor mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları devam etti.

AA31 Ocak 2022 Pazartesi 20:24 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 20:24
ABONE OL

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını 2 günlük iznin ardından sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanın bir bölümü basına açık tutuldu.

Koşuyla başlayan antrenmanda yardımcı antrenör Jordi Guerrero Costa yönetiminde pozisyon alma ve fiziksel çalışma yapıldı. Üç grup halinde top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde taktik uygulamalar üzerinde durulduğu belirtildi.

Teknik direktör Domenec Torrent, antrenmana yaklaşık yarım saat sonra dahil oldu.

İzinli Sofiane Feghouli, salonda çalışan Alexandru Cicaldau, sakatlıkları süren Alpaslan Öztürk, Fernando Muslera ve Mbaye Diagne'nin yanı sıra Sacha Boey, idmana katılmadı. Alpaslan'ın yarın gidilecek Antalya kampına dahil olacağı kaydedildi.

Mısır Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Mustafa Muhammed de idmanda yer almadı.

Antrenmanı Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı da izledi. İdman öncesinde basın mensupları 35 yaşına giren kaptan Arda Turan'ın doğum günü dolayısıyla pasta kesti.

Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği idmanla devam edecek sarı-kırmızılı takım, öğleden sonra kamp için Antalya'ya gidecek. Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçına kadar çalışmalarını Lara'da sürdürecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.