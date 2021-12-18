Galatasaray'da Alexandru Cicaldau isyanı! Yer yerinden oynadı

star.com.tr 18 Aralık 2021 Cumartesi 22:33 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 23:06

Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Alexandru Cicaldau, gündem oldu. Alexandru Cicaldau, sergilediği kötü performansla taraftarların eleştirilerinin hedefi oldu. Rumen oyuncu, sarı-kırmızılı forma ile 20 maçta 4 gol ve 2 asist yapabildi.

ALEXANDRU CICALDAU, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Galatasaray'ın Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maçta yoklara oynayan Alexandru Cicaldau, sergilediği kötü performansla tepki çekti. Yaz aylarında kadroya katılan 24 yaşındaki Rumen orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı forma ile 20 resmi maça çıkarken 4 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.

ALEXANDRU CICALDAU, 6.5 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Galatasaray, yaz transfer döneminde Alexandru Cicaldau'yu Romanya Ligi ekiplerinden Universitatea Craiova'dan 6.5 milyon euro'ya kadrosuna katmıştı.

İşte sarı-kırmızılı taraftarların Cicaldau tepkileri: