Galatasaray'da Alexandru Cicaldau'ya inanılmaz tepki! Kıyamet koptu

star.com.tr 6 Şubat 2022 Pazar 17:58 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 17:58

Alexandru Cicaldau, Galatasaray'ın Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynadığı maça performansıyla damga vurdu. Sahada sergilediği kötü oyunla tepki çeken Alexandru Cicaldau'yu sarı-kırmızılı taraftarlar eleştiri yağmuruna tuttu.

ALEXANDRU CICALDAU YOKLARA OYNADI

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da Alexandru Cicaldau, kötü oyunuyla dikkat çekti. Adeta yoklara oynayan Cicaldau'ya tepki yağdı. Rumen oyuncu geçtiğimiz haftalarda da kötü performansıyla eleştirilerin hedefi olmuştu.

ALEXANDRU CICALDAU'NUN PERFORMANSI

Galatasaray'ın yaz aylarında Romanya Ligi ekiplerinden Universitatea Craiova'dan 6.5 milyon bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Alexandru Cicaldau, beklentilerin altında kaldı. Sarı-kırmızılı forma ile 26 maçta forma giyen Rumen oyuncu 5 gol ve 2 asistle takımına katkı sağladı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 26 maçın 25'inde ilk 11'de yer aldı.

Taraftarların Alexandru Cicaldau eleştirileri: