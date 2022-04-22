Galatasaray'da Altay maçı mesaisi devam etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 24 Nisan Pazar günü Altay ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılılar, küçük sahada pas istasyonlarının ardından pozisyon oyunları çalıştı.

Daha sonra büyük sahaya geçen futbolcular, burada hücum aksiyonları üzerinde durulan bir çalışma gerçekleştirdi.

Altay maçı için son antrenmanını yarın sabah gerçekleştirecek Galatasaray, saat 15.15'te özel bir uçakla İzmir'e gidecek.