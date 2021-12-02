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Spor

Galatasaray'da Altay mesaisi

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında evinde Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

DHA2 Aralık 2021 Perşembe 15:36 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 15:36
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Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda top ve pas kapma çalışmaları yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Saha dönüş çalışmalarına ülkesi Fransa'da devam eden Sacha Boey'in, 12 Aralık'ta Türkiye'ye dönerek takımla çalışmalarını sürdüreceğı ifade edildi.

Galatasaray, Altay maçının hazırlıklarını yarın saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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