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Spor

Galatasaray'da Andrea Belotti bayramı! Müjdeli haber geldi

Andrea Belotti, Roma ile pazarlıkların uzun sürmesi nedeniyle alternatiflere yönelmeye karar verdi. Andrea Belotti'nin kendisine teklifte bulunan Nice ve Galatasaray üzerine düşünmeye başladığı iddia edildi. İşte detaylar...

15 Ağustos 2022 Pazartesi 19:55 - Güncelleme:
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a, İtalyan golcü Andrea Belotti'den müjdeli haber geldi. Andrea Belotti, Roma ile pazarlıkların uzun sürmesi nedeniyle alternatiflere yönelmeye başladı.

ANDREA BELOTTI'DEN SÜRPRİZ HAMLE

İtalyan basınında çıkan habere göre; Uzun süredir Roma ile görüşmelerini sürdüren Andrea Belotti, müzakerelerin uzaması nedeniyle diğer alternatiflere yönelmeye başladı. Torino ile sözleşmesini tamamladıktan sonra herhangi bir kulübe imza atmayan Belotti'nin, Palermo şehrinde bireysel olarak çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

NICE VE GALATASARAY

Haberde; Roma'nın Eldor Shomurodov'u elden çıkaramaması sebebiyle Belotti transferinde adım atamadığı belirtilirken, Belotti'nin kendisine teklifte bulunan Nice ve Galatasaray üzerine düşünmeye başladığı ifade edildi. Fransız ekibi Nice'in 4 yıllık sözleşme önerdiği Belotti'ye, Galatasaray'ın yıllık 6 milyon euro üzerinden bir kontrat sunduğu belirtildi.

ANDREA BELOTTI'NIN KARNESİ

28 yaşındaki tecrübeli forvet Andrea Belotti, 7 sezon formasını giydiği Torino'da çıktığı 251 resmi maçta 113 gol, 28 asistlik katkı sağladı.

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