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Spor

Galatasaray'da Angelino ayrılığı için geri sayım

Galatasaray'da sezon başında kiralık olarak transfer edilen ve beklentilerin altında kalan Angelino ile yolların ayrılması bekleniyor.

Fanatik10 Ocak 2024 Çarşamba 09:52 - Güncelleme:
Galatasaray'da Angelino ayrılığı için geri sayım
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Galatasaray, sezon başında RB Leipzig'ten kiraladığı Angelino ile yollarını ayırmak için geri sayıma geçti.

KONTRATI FESHEDİLECEK

Sarı-kırmızılılarda zorunlu satın alma maddesi devreye girmesin diye oynatılmayan Angelino'nun, ara transfer döneminin açılmasıyla (11 Ocak) beraber kiralık kontratının feshedilmesi planlanıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Angelino, Galatasaray formasıyla bu sezon şu ana kadar 19 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 17'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1475 dakika sahada kalan 27 yaşındaki Brezilyalı sol bek oyuncusu, 1 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.

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