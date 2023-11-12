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Spor

Galatasaray'da Angelino krizi

Galatasaray'da performansı beğenilmeyen Angelino'nun sözleşmesindeki satın alma maddesinin gerçekleşmesi için 3 maç kaldı.

Sabah12 Kasım 2023 Pazar 14:55 - Güncelleme:
Galatasaray'da Angelino krizi
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Galatasaray, Angelino'yu sezon başında RB Leipzig'den satın alma opsiyonlu (20 maçta forma giymesi halinde) geçici transferi konusunda anlaşmaya varmıştı.

3 MAÇI KALDI

Futbolcunun eski kulübüne net 1.5 milyon euro tutarında kiralık ücret ödenirken, satın alma bedeli de 6 milyon euro olarak belirlendi. Sarı-kırmızılı takım, futbolcuya bu sezon için 2 milyon 300 bin euro ödeyecek. 26 yaşındaki İspanyol sol bek, şu ana kadar 17 maçta 1315 dakika süre aldı. 1 gol 1 asistlik performansa imza attı.

KAZIMCAN KAYIPLARDA

Üç maç sonra Angelino'nun yerine sol bekte teknik direktör Okan Buruk'tan formayı alan Kazım Karataş, sakatlanarak formasını 66. dakikada Kaan Ayhan'a bıraktı. Yenilen gollerde kademe hatası yapan 20 yaşındaki genç futbolcuya taraftarlar da sosyal medyadan tepki gösterdi. Kaldığı sürede etkisiz bir performans gösteren Kazımcan, 13 top kaybıyla sahada yokları oynadı.

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