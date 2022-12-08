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Spor

Galatasaray'da Antalya mesaisi başladı

2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Antalya kampında ilk antrenmanını yaptı.

IHA8 Aralık 2022 Perşembe 19:43 - Güncelleme:
Galatasaray'da Antalya mesaisi başladı
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Galatasaray, Antalya'da gerçekleştireceği kampın ilk antrenmanını bugün yaptığı idman ile gerçekleştirdi. Teknik direktör Okan Buruk da oyuncularla birlikte idman yaptı.

Dünya Kupası nedeniyle Antalya'da 8-16 Aralık tarihleri arasında kamp yapacak olan sarı-kırmızılılar teknik direktör Okan Buruk yönetiminde kamp çalışmalarına başladı. Galatasaray'ın Antalya kamp kadrosunda ise, Leo Dubois, Patrick Van Aanholt, Fredrik Midtsjo, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Milot Rashica, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Beknaz Almazbekov, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Baran Aksaka, Juan Mata, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey ve Enes Emre Büyük yer aldı.

Yunus Akgün ve Mathias Ross sakatlıkları nedeniyle tedavi görürken, Milot Rashica, Emre Taşdemir ve Hamza Akman ise yine otelin içerisindeki bir başka sahada takımdan ayrı özel program dâhilinde çalıştı. Gribal enfeksiyonu yeni atlatan Fredrik Midtsjo'de idmanın ilk kısmında takımla beraber çalıştıktan sonra kondisyoner eşliğinde özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Okan Buruk ise idmana katılarak oyuncularıyla top kapma çalışması yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda, koordinasyon, çabukluk çalışması ve yarı sahada pas çalışmaları yapıldı.

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