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Spor

Galatasaray'da Antalya mesaisi sürüyor

2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hazırlıklar teknik direktör Okan Buruk yönetiminde devam etti.

AA12 Aralık 2022 Pazartesi 22:05 - Güncelleme:
Galatasaray'da Antalya mesaisi sürüyor
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Galatasaray, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle ara verilen Spor Toto Süper Lig'de ikinci bölümün hazırlıklarını sürdürdü.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'nde kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, basına kapalı gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Uruguay Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan kaptan Fernando Muslera, kampa katılarak takımla ilk idmanına çıktı.

Sakatlığı geçen Milot Rashica, Emre Taşdemir ve Hamza Akman, takımla çalışmalara başladı.

Tedavilerine devam edilen futbolculardan Mathias Ross salonda fizyoterapist eşliğinde, Sergio Oliveira ve Yunus Akgün hem sahada hem de salonda takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray, çalışmalarına yarın İtalya 1. Futbol Ligi (Seire A) takımlarından Lazio ile yapacağı hazırlık maçıyla devam edecek.

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