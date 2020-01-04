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Spor

Arda Turan Cimbom'u ikiye böldü! Araya Albayrak girdi...

Dün Mustafa Cengiz'in Arda Turan açıklamaları Galatasaray'da kriz yarattı.

04.01.2020  15:08 - Güncelleme: 04.01.2020  15:08

TM Dijital Haber Merkezi

Dün Arda Turan hakkında yaptığı açıklamalarla transfer iddialarına son noktayı koyan Başkan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim’in arasında soğuk rüzgarların estiği belirtildi.

GALATASARAY'DA ARDA TURAN BELİRSİZLİĞİ

Galatasaray – Başakşehir maçından önce Fatih Terim’in elini öpen ve hocasını bir hayli şaşırtan Arda Turan’ın daha sonra ‘bedavaya oynarım’ ifadeleri büyük dikkat çekerken, Terim’in son olarak ‘Arda kariyerini Galatasaray’da sonlandırmalıdır’ sözleri ise camiaya açık bir mesaj olarak gitti. Tecrübeli futbolcuyu takımında görmek istediğini resmen belirten Fatih Terim’in bu isteğini boşa çıkaran Mustafa Cengiz’in “Başkan benim, son kararı ben veririm” tarzı ikili arasında iplerin gerilmesine sebep olurken, yaşanan gelişmeler Arda Turan dosyasının 31 Ocak’a kadar kapanmayacağını gösterdi.

'PARA ALMADAN OYNARIM'

Menajeri Ahmet Bulut aracılığıyla Galatasaray yönetimine ‘Parasız oynamaya hazırım’ teklifinde bulunan Arda Turan’ın Abdurrahim Albayrak’la sürekli görüşme halinde olduğu kaydedilirken, geleceğe yatırım yapmak için genç futbolcuları transfer etmeye sıcak bakan Mustafa Cengiz’in Albayrak tarafından ikna edileceği bildirildi. 

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