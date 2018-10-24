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Galatasaray'da Ayberk Olmaz 1 ay yok

Galatasaray'ın genç basketbolcusu Ayberk Olmaz, sol ayak bileğindeki bağlarda oluşan yırtık nedeniyle 1 ay takımdan ayrı kalacak.

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Galatasaraylıların 22 yaşındaki oyuncusu Ayberk Olmaz, sol ayak bileğindeki  sakatlık nedeniyle 1 ay takımdan ayrı kalacak

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanda sakatlanan 22  yaşındaki oyuncunun sol ayak bileğindeki bağlarda yırtık tespit ediliği  belirtildi.

Yaklaşık bir ay sürecek rehabilitasyon sürecinin ardından Ayberk'in  takımla çalışmalara başlayabileceği kaydedildi.

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