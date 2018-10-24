Galatasaray'da Ayberk Olmaz 1 ay yok
Galatasaray'ın genç basketbolcusu Ayberk Olmaz, sol ayak bileğindeki bağlarda oluşan yırtık nedeniyle 1 ay takımdan ayrı kalacak.
Galatasaraylıların 22 yaşındaki oyuncusu Ayberk Olmaz, sol ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle 1 ay takımdan ayrı kalacak
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanda sakatlanan 22 yaşındaki oyuncunun sol ayak bileğindeki bağlarda yırtık tespit ediliği belirtildi.
Yaklaşık bir ay sürecek rehabilitasyon sürecinin ardından Ayberk'in takımla çalışmalara başlayabileceği kaydedildi.
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