Galatasaray'da ayrılacakların listesi ortaya çıktı

Başakşehir mağlubiyetiyle evindeki 41 maçlık yenilmezlik serisine son veren Galatasaray’da taşlar yerinden oynuyor... Her defasında ocak ayını işaret eden teknik direktör Fatih Terim, dört oyuncunun biletini kesti. İmparator’un sezon başından bu yana istenilen performansı gösteremeyen Mariano, Nagatomo ve Belhanda’nın ardından Ryan Babel’i de listeye eklediği öğrenildi. Hollandalı’nın menajerine ‘kulüp bul’ talimatı verildi.

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Fatih Terim, Jean Michael Seri ve Gaziantep FK maçında sakatlanan Florin Andone’nin de sözleşmelerinin feshedilip kulüplerine geri gönderilmesini istedi. Andone’den Nisan ayına kadar faydalanamayacaklarını belirten Terim’in yönetime, “İyi bir oyuncuydu ancak ikinci yarıda bize katkı sağlayamayacak. Kontenjanı doldurmasına gerek yok. Yerine başka bir oyuncu bakalım” diyerek transferi işaret ettiği kaydedildi.

(Güneş)