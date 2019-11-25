18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7112
  • 6,2988
  • 269.731
  • 106588
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'da ayrılacakların listesi ortaya çıktı

Galatasaray’ı ocakta büyük bir değişim bekliyor. İmparator, Mariano, Nagatomo ve Belhanda’nın ardından Babel’in de satılmasına karar verdi... Bu dört oyuncunun yanı sıra Seri ve Andone de geri gönderilecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başakşehir mağlubiyetiyle evindeki 41 maçlık yenilmezlik serisine son veren Galatasaray’da taşlar yerinden oynuyor... Her defasında ocak ayını işaret eden teknik direktör Fatih Terim, dört oyuncunun biletini kesti. İmparator’un sezon başından bu yana istenilen performansı gösteremeyen Mariano, Nagatomo ve Belhanda’nın ardından Ryan Babel’i de listeye eklediği öğrenildi. Hollandalı’nın menajerine ‘kulüp bul’ talimatı verildi.
 
BİZE KATKI SAĞLAYAMAYACAK
 
Fatih Terim, Jean Michael Seri ve Gaziantep FK maçında sakatlanan Florin Andone’nin de sözleşmelerinin feshedilip kulüplerine geri gönderilmesini istedi. Andone’den Nisan ayına kadar faydalanamayacaklarını belirten Terim’in yönetime, “İyi bir oyuncuydu ancak ikinci yarıda bize katkı sağlayamayacak. Kontenjanı doldurmasına gerek yok. Yerine başka bir oyuncu bakalım” diyerek transferi işaret ettiği kaydedildi.
 
(Güneş)
 

İngiliz ajanın sır ölümü... Son görüntüleri ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yeni dönem: Sürpriz olmayacak

Yeni dönem: Sürpriz olmayacak

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak uyarısı

Başkan Erdoğan Katar'a gidiyor

Başkan Erdoğan Katar'a gidiyor

Kapadokya sadece balondan ibaret değil!

Kapadokya sadece balondan ibaret değil!

Kadın konukevleri yeniden yapılandırılıyor

Kadın konukevleri yeniden yapılandırılıyor

Kalp krizi geçiren yolcuya ilk müdahaleyi otobüs şoförü yaptı

Kalp krizi geçiren yolcuya ilk müdahaleyi otobüs şoförü yaptı

Üniversiteli gençler kimsesizlerin içini ısıtıyor

Üniversiteli gençler kimsesizlerin içini ısıtıyor
 

POPÜLER HABERLER

Facia! Yolcu uçağı evin üzerine düştü

Facia! Yolcu uçağı evin üzerine düştü

Aksaray'da kimyasal madde alarmı! Karantinaya alındı

Aksaray'da kimyasal madde alarmı! Karantinaya alındı

Mısır'da arkeologları hayrete düşüren 'mumya' keşfi

Mısır'da arkeologları hayrete düşüren 'mumya' keşfi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA