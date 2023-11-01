Galatasaray'da ayrılık çanları çalmaya başladı

Galatasaray'da transfer döneminin sonuna doğru Tottenham'dan gelen Tanguy Ndombele, hantal görüntüsünü bir türlü üzerinden atamadı.

Sadece Antalyaspor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkan Ndombele, oyuna sonradan girdiği maçlarda oldukça etkisiz bir görüntü sergiledi. Performansıyla hayal kırıklığı yaratan Fransız orta sahanın kiralık sözleşmesinde 15 milyon Euro'luk satın alma maddesi var. Ancak bu opsiyon, zorunlu değil.

Galatasaray Yönetimi toparlanmazsa 26 yaşındaki futbolcu ile devre arasında yollarını ayırmayı düşünüyor.