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  • Galatasaray'da ayrılık çanları çalmaya başladı! Yıldız isme yol gözüktü
Spor

Galatasaray'da ayrılık çanları çalmaya başladı! Yıldız isme yol gözüktü

Yaz transfer döneminde Galatasaray kadrosuna katılan yıldız futbolcu Cedric Bakambu sahada istenilen performansı bir türlü gösteremedi. Oyuncunun performansının böyle devam etmesi durumunda yolların ayrılması yakın.

Fanatik16 Ekim 2023 Pazartesi 10:44 - Güncelleme:
Galatasaray'da ayrılık çanları çalmaya başladı! Yıldız isme yol gözüktü
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Galatasaray'da şimdiye kadar 8 maçta 227 dakika süre alan ve henüz golle tanışamayan Cedric Bakambu'nun, yoğun fikstür içerisinde daha fazla süre alması bekleniyor.

Kongolu santrfor için süre alacağı karşılaşmalar, Galatasaray kariyeri adına belirleyici olacak.

Normal şartlar altında teknik ekip, yıldız forvetin antrenmanlardaki görüntüsünden memnun. Ancak 32 yaşındaki futbolcu, maçlarda henüz istenen performansı veremedi. Durum böyle olunca Bakambu'nun devre arasında gönderilme ihtimali ortaya çıktı.

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