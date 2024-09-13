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Spor

Galatasaray'da ayrılık! Cenk Ergün görevinden istifa etti

Galatasaray'da transferlerin gecikmesi sonrası eleştirilerin isimlerin başında gelen futbol direktörü Cenk Ergün istifa etti. İşte detaylar...

13 Eylül 2024 Cuma 13:28 - Güncelleme:
Galatasaray'da ayrılık! Cenk Ergün görevinden istifa etti
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Galatasaray'da transferlerin gecikmesi sonrası eleştirilerin isimlerin başında gelen Futbol Direktörü Cenk Ergün, istifa etti.

İşte Cenk Ergün'ün istifa açıklaması:

"Bugün yazılı olarak da Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek'e ilettiğim üzere kulübümüzdeki profesyonel görevimden istifa etmiş bulunmaktayım.

İçinde bulunduğumuz durumun hem kulübüme zarar vermemesi hem de adımın daha fazla itibarsızlaştırılmaması adına almış olduğum kararı sizlerle paylaşıyorum.

Detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağımı belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarım."

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