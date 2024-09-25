Galatasaray, futbol direktörlüğü görevinde bulunan Cenk Ergün'ün istifasının başkan Dursun Özbek tarafından kabul edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 2022-2024 yılları arasında Futbol Direktörlüğü görevinde bulunan Sayın Cenk Ergün'ün istifası, Başkanımız tarafından kabul edilmiştir. Cenk Ergün'e kulübümüze bugüne kadar verdiği hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Cenk Ergün, transfer dönemindeki tepkilerin ardından görevinden ayrılmıştı.