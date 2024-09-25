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Spor

Galatasaray'da ayrılık! İstifası resmen kabul edildi

Galatasaray, futbol direktörlüğü görevinde bulunan Cenk Ergün'ün istifasının Dursun Özbek tarafından kabul edildiğini açıkladı. Cenk Ergün, transfer dönemindeki tepkilerin ardından görevinden ayrılmıştı.

25 Eylül 2024 Çarşamba 13:51 - Güncelleme:
Galatasaray'da ayrılık! İstifası resmen kabul edildi
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Galatasaray, futbol direktörlüğü görevinde bulunan Cenk Ergün'ün istifasının başkan Dursun Özbek tarafından kabul edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 2022-2024 yılları arasında Futbol Direktörlüğü görevinde bulunan Sayın Cenk Ergün'ün istifası, Başkanımız tarafından kabul edilmiştir. Cenk Ergün'e kulübümüze bugüne kadar verdiği hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Cenk Ergün, transfer dönemindeki tepkilerin ardından görevinden ayrılmıştı.

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