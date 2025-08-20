Galatasaray'da ayrılıklar devam ediyor.

Sarı kırmızılılarda yeni sezon planlaması dahilinde kadroda düşünülmeyen isimler için transfer görüşmeleri sürüyor. Takımda sıradaki vedalardan biri de Victor Nelsson'a olacak.

Danimarkalı futbolcunun Hellas Verona'ya transferi bekleniyor. Serie A ekibi, 26 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kiralık olarak katacak.

İtalyan ekibiyle anlaşmaya varan Galatasaray, oyuncunun sağlık kontrolleri için İtalya'ya gitmesine izin verdi. Transferin ıslak imzaya kaldığı öğrenildi.

Galatasaray planlama dahilinde daha önce Frankowski, Morata, Köhn, Ross gibi yabancı oyuncuların yanı sıra Kerem Demirbay, Taylan Antalyalı, Halil Dervişoğlu gibi yerli isimlerle de vedalaştı.