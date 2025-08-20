İSTANBUL 28°C / 19°C
20 Ağustos 2025 Çarşamba
Galatasaray'da ayrılık kapıda! Victor Nelsson İtalya yolcusu

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Sarı kırmızılı ekibin Danimarkalı savunmacısı Victor Nelsson'ın İtalyan takımı Hellas Verona'ya kiralık olarak transfer olması bekleniyor. İşte detaylar...

TRT Spor20 Ağustos 2025 Çarşamba 14:24 - Güncelleme:
Galatasaray'da ayrılık kapıda! Victor Nelsson İtalya yolcusu
Galatasaray'da ayrılıklar devam ediyor.

Sarı kırmızılılarda yeni sezon planlaması dahilinde kadroda düşünülmeyen isimler için transfer görüşmeleri sürüyor. Takımda sıradaki vedalardan biri de Victor Nelsson'a olacak.

Danimarkalı futbolcunun Hellas Verona'ya transferi bekleniyor. Serie A ekibi, 26 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kiralık olarak katacak.

İtalyan ekibiyle anlaşmaya varan Galatasaray, oyuncunun sağlık kontrolleri için İtalya'ya gitmesine izin verdi. Transferin ıslak imzaya kaldığı öğrenildi.

Galatasaray planlama dahilinde daha önce Frankowski, Morata, Köhn, Ross gibi yabancı oyuncuların yanı sıra Kerem Demirbay, Taylan Antalyalı, Halil Dervişoğlu gibi yerli isimlerle de vedalaştı.

