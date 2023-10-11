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Spor

Galatasaray'da ayrılık kararı! Sergio Oliveria satış listesine eklendi

Galatasaray'da transfer döneminde takıma katılan oyuncuların ardından forma şansı bulmakta zorlanan Sergio Oliveira için sürpriz bir karar alındı. Sarı kırmızılı ekip 31 yaşındaki Sergio Oliveira ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Sabah11 Ekim 2023 Çarşamba 10:05 - Güncelleme:
Galatasaray'da ayrılık kararı! Sergio Oliveria satış listesine eklendi
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Geçtiğimiz sezon takımın vazgeçilmezlerinden olan Sergio Oliveria, bu sezon gözden düştü.

Tanguy Ndombele ve Kerem Demirbay transferleri sonrası forma şansı bulmakta zorlanan Portekizli futbolcunun sezon öncesi takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Ancak takımda kalan tecrübeli oyuncunun ocak ayında Galatasaray'dan ayrılabileceği öne sürüldü.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Yönetimin tıpkı Nelsson'da olduğu gibi Oliveira için gelen teklifleri de değerlendirmeye alacağı kaydedildi.

Sergio Oliveira bu sezon Galatasaray formasıyla 12 maçta görev yaptı. 31 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Oliveira'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Tecrübeli orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.

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