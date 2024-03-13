Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen isimlerin başında Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech geliyor.

İki yıldız da çok yoğun uğraşlar ve büyük umutlarla kadroya katılmıştı. Ancak iki oyuncudan da istediği verimi alamayan Galatasaray'ın bu isimler için teklif beklediği ve kulüp menfaatleri doğrultusunda sezon sonunda bir karar alacağı öğrenildi.

TETE İLE AYRILIK KARARI

Brezilya kulüplerinin yakından ilgilendiği Tete, yaz döneminde ülkesine dönebilir. Sarı-Kırmızılı kulüp, genç oyuncuyu iyi bir bonservis bedeli karşılığında satmayı planlıyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 38 maçta süre bulan 24 yaşındaki Tete, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.