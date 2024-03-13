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Spor

Galatasaray'da ayrılık kararı! Tete için yolun sonu göründü

Galatasaray'ın büyük umutlarla sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Tete için yolun sonu göründü. Sarı kırmızılı ekip istenilen verimi alamadığı oyuncu için uygun teklifin gelmesi halinde satışa onay verecek. İşte detaylar...

Fanatik13 Mart 2024 Çarşamba 12:01 - Güncelleme:
Galatasaray'da ayrılık kararı! Tete için yolun sonu göründü
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Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen isimlerin başında Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech geliyor.

İki yıldız da çok yoğun uğraşlar ve büyük umutlarla kadroya katılmıştı. Ancak iki oyuncudan da istediği verimi alamayan Galatasaray'ın bu isimler için teklif beklediği ve kulüp menfaatleri doğrultusunda sezon sonunda bir karar alacağı öğrenildi.

TETE İLE AYRILIK KARARI

Brezilya kulüplerinin yakından ilgilendiği Tete, yaz döneminde ülkesine dönebilir. Sarı-Kırmızılı kulüp, genç oyuncuyu iyi bir bonservis bedeli karşılığında satmayı planlıyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 38 maçta süre bulan 24 yaşındaki Tete, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.

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