İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2025 Pazartesi / 9 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,122
  • EURO
    48,2135
  • ALTIN
    4597.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da ayrılık! Nicolo Zaniolo geri döndü
Spor

Galatasaray'da ayrılık! Nicolo Zaniolo geri döndü

Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İtalyan basının haberine göre, Udinese ve Galatasaray, İtalyan futbolcunun transferi için anlaşma sağladı.

Haber Merkezi1 Eylül 2025 Pazartesi 18:19 - Güncelleme:
Galatasaray'da ayrılık! Nicolo Zaniolo geri döndü
ABONE OL

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo ile yollarını ayırdı. Zaniolo Serie A ekiplerinden Udinese ile anlaşmaya vardı.

RESMEN AÇIKLANDI

İtalya Serie A ekibi Udinese resmi sitesinden yaptığı açıklamada Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasarayda ayrılık Nicolo Zaniolonun yeni adresi belli oldu

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni yıldız evimizde. Hoş geldin Nicolo."

ANLAŞMA DETAYLARI BELLİ OLDU

Galatasaray yapılan anlaşma gereği sözleşmeye 10 milyon Euro satınalma opsiyonu ve sonraki satıştan yüzde 10 da pay ekledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Öğretmen 500 TL için kiracısını öldürdü! Adliyeye girerken hıçkıra hıçkıra ağladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.