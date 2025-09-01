Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo ile yollarını ayırdı. Zaniolo Serie A ekiplerinden Udinese ile anlaşmaya vardı.
RESMEN AÇIKLANDI
İtalya Serie A ekibi Udinese resmi sitesinden yaptığı açıklamada Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
Galatasarayda ayrılık Nicolo Zaniolonun yeni adresi belli oldu
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yeni yıldız evimizde. Hoş geldin Nicolo."
ANLAŞMA DETAYLARI BELLİ OLDU
Galatasaray yapılan anlaşma gereği sözleşmeye 10 milyon Euro satınalma opsiyonu ve sonraki satıştan yüzde 10 da pay ekledi.