Transfer sezonunun bitmesine saatler kala Galatasaray'da ayrılması planlanan isimlerden Leo Dubois için sürpriz bir gelişme yaşandı.
BAŞAKŞEHİR'E ÇOK YAKIN
RAMS Başakşehir, transfer evraklarının yetişmesi halinde Galatasaray'dan Leo Dubois'i renklerine bağlamaya hazırlanıyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Fransız sağ ek, Başakşehir'in ilgisinin ardından İstanbul ekibine kiralık gidebileceğini belirtti.
Başakşehir, transferin son gününde evrakları Türkiye Futbol Federasyonu'nun sistemine girebilmek için harekete geçti.
29 yaşındaki tecrübeli sağ bek, bu sezon Galatasaray formasıyla 3 resmi maçta forma giydi.