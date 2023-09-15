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Spor

Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! Leo Dubois adım adım Başakşehir'e

Transfer çalışmalarına yeni teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde devam eden Başakşehir'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Turuncu lacivertliler, Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında düşünmediği Fransız futbolcu Leo Dubois'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

15 Eylül 2023 Cuma 18:57 - Güncelleme:
Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! Leo Dubois adım adım Başakşehir'e
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Transfer sezonunun bitmesine saatler kala Galatasaray'da ayrılması planlanan isimlerden Leo Dubois için sürpriz bir gelişme yaşandı.

BAŞAKŞEHİR'E ÇOK YAKIN

RAMS Başakşehir, transfer evraklarının yetişmesi halinde Galatasaray'dan Leo Dubois'i renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Fransız sağ ek, Başakşehir'in ilgisinin ardından İstanbul ekibine kiralık gidebileceğini belirtti.

Başakşehir, transferin son gününde evrakları Türkiye Futbol Federasyonu'nun sistemine girebilmek için harekete geçti.

29 yaşındaki tecrübeli sağ bek, bu sezon Galatasaray formasıyla 3 resmi maçta forma giydi.

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